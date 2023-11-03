Махачев назвал условия, при которых проведет бой с Макгрегором

«Если он вернется и заслужит, выиграет 3−4 боя, то да. Однозначно я не буду этот бой просить, потому что не считаю, что он заслуживает. И даже не считаю, что он заслужит, мало верю, что он вернется на победную серию, сможет победить настоящих претендентов и стать первым кандидатом на титул», — сказал Махачев.

Махачев завоевал чемпионский пояс UFC 22 октября 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Россиянин провел две успешные защиты — оба раза с австралийским бойцом Александром Волкановски. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей, во втором — нокаутом в первом раунде.

Макгрегор потерял чемпионский пояс UFC 6 октября 2018 года в бою с Хабибом Нурмагомедовым. С тех пор он провел три боя и дважды проиграл американцу Дастину Порье. Последний бой с Порье 11 июля 2021 года закончился для ирландца переломом ноги, после чего он ни разу не выходил в октагон.