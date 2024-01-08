Александр Емельяненко принял ислам

«Скажу так: я очень рад за этого человека. За этого великого бойца. Не то, что он как бы ислам принял. Это понятно, что он ислам принял. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда он умирал на глазах от зависимости — ему ничего не помогало. Не мог оставить это и жить трезво, скажем так. Потому что мы знаем, он великий боец, очень талантливый и человек такой открытый. Так не бывает, чтобы в Медину, в хадж поехал, не принимая ислам. Туда 100 процентов все мусульмане едут. Поэтому там вопроса даже нет — принял или нет. По-другому даже и не может быть. Любой человек, который понимает — ему и не нужно спрашивать», — сказал Магомедалиев в интервью Sport24.