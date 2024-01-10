Махачев назвал имя следующего соперника и дату боя

«8 июня UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь UFC MSG — против победителя боя Оливейра — Царукян. Февраль 2025 — против кого угодно. Иншаллах», — написал Махачев в одной из своих соцсетей.

Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой он завоевал чемпионский пояс в легком весе. C тех пор Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волканоски. В первом бою он победил Волкановски единогласным решением судей, во втором — нокаутом в первом раунде.