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13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Махачев назвал имя следующего соперника и дату боя

Чемпион UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев назвал имя следующего соперника и объявил дату боя.

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Источник: AP 2023

«8 июня UFC PPV против Гэтжи. Ноябрь UFC MSG — против победителя боя Оливейра — Царукян. Февраль 2025 — против кого угодно. Иншаллах», — написал Махачев в одной из своих соцсетей.

Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой он завоевал чемпионский пояс в легком весе. C тех пор Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волканоски. В первом бою он победил Волкановски единогласным решением судей, во втором — нокаутом в первом раунде.

Всего на счету Махачева 26 боев в ММА, в которых он одержал 25 побед при одном поражении.

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