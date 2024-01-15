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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Названо имя самого неудобного соперника для Ислама Махачева

Россиянин Ислам Махачев занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

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Источник: AFP 2023

Российский ветеран MMA Алексей Олейник считает, что Арман Царукян является самым неудобным соперником для действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«На данный момент Царукян — самый неудобный соперник для Махачева. Гэтжи из-за недостаточного уровня борьбы не столь опасен для Ислама, который хорош в борьбе. Если он спокойно сделает свою работу и не будет играть ни в какие игры в стойке, то должен с ним справиться. Царукян же очень крепкий и неуступчивый, мощный и с хорошим кардио. Он достаточно неудобен для Махачева», — приводит слова Олейника Metaratings.

Профессиональный рекорд российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21−3. Генеральный директор UFC Дана Уайт в социальных сетях сообщил о том, что 13 апреля в рамках турнира UFC 300 пройдет трехраундовый поединок за звание претендента на титул в легком весе между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Уайт добавил, что победитель боя летом проведет поединок против Ислама Махачева.

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