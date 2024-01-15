Названо имя самого неудобного соперника для Ислама Махачева

«На данный момент Царукян — самый неудобный соперник для Махачева. Гэтжи из-за недостаточного уровня борьбы не столь опасен для Ислама, который хорош в борьбе. Если он спокойно сделает свою работу и не будет играть ни в какие игры в стойке, то должен с ним справиться. Царукян же очень крепкий и неуступчивый, мощный и с хорошим кардио. Он достаточно неудобен для Махачева», — приводит слова Олейника Metaratings.