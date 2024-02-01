В Махачкале убит воспитанник отца Хабиба Нурмагомедова: видео

Источник: Соцсети

По информации источника, убийца подкараулил 20-летнего бойца у подъезда, когда тот возвращался домой после тренировки. Нападавший выстрелил в Мутаева восемь раз, одна из пуль попала ему в голову. Убийца скрылся с места преступления на сером автомобиле Lada — сейчас он объявлен в розыск. Мутаев скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Убийство бойца было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9aa4f9f5ddcf739c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-112510789&autoplay=1&id=456333854" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, убийцей является знакомый Мутаева — 18-летний Надырхан Кадирханов. По одной из версий, Мутаев около двух месяцев назад вместе со своими товарищами публично унизил Кадирханова, после чего тот решил отомстить.

Отмечается, что ранее на Мутаева уже совершалось покушение. Тогда его тоже пытались застрелить из пистолета, но стрелявший не сумел попасть в бойца.

Мутаев является воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова — отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В ноябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 122 Мутаев дебютировал в профессиональном ММА, уверенно победив Эльгуна Юсибова. В феврале боец должен был провести свой второй поединок в промоушене Fight Nights.