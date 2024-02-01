В Махачкале убит воспитанник отца Хабиба Нурмагомедова: видео
Боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Мутаев был застрелен в центре Махачкалы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Мутаев был застрелен в центре Махачкалы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, убийца подкараулил 20-летнего бойца у подъезда, когда тот возвращался домой после тренировки. Нападавший выстрелил в Мутаева восемь раз, одна из пуль попала ему в голову. Убийца скрылся с места преступления на сером автомобиле Lada — сейчас он объявлен в розыск. Мутаев скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи. Убийство бойца было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
По предварительной информации, убийцей является знакомый Мутаева — 18-летний Надырхан Кадирханов. По одной из версий, Мутаев около двух месяцев назад вместе со своими товарищами публично унизил Кадирханова, после чего тот решил отомстить.
Отмечается, что ранее на Мутаева уже совершалось покушение. Тогда его тоже пытались застрелить из пистолета, но стрелявший не сумел попасть в бойца.
Мутаев является воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова — отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В ноябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 122 Мутаев дебютировал в профессиональном ММА, уверенно победив Эльгуна Юсибова. В феврале боец должен был провести свой второй поединок в промоушене Fight Nights.
«Ужасная трагедия! С глубоким сожалением сообщаем о преждевременном уходе из жизни молодого и перспективного атлета Мухаммада Мутаева. За свои 20 лет Мухаммад успел оставить яркий след в мире единоборств, его светлый образ навсегда останется в наших сердцах. Соболезнуем семье и близким», — сказано в сообщении на официальной странице AMC Fight Nights.