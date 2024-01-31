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13:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC 2 марта

Имя соперника российского бойца пока не сообщается.

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Источник: РИА "Новости"

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок в UFC 2 марта. Об этом в соцсетях сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

«Наконец-то кое-кто принял бой с Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдет 2 марта», — написал Абдель-Азиз.

Позднее Нурмагомедов подтвердил проведение боя.

Нурмагомедов провел последний бой в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Позднее россиянин получил травму и перенес операцию. В его активе 16 побед и ни одного поражения.

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