Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC 2 марта
Имя соперника российского бойца пока не сообщается.
Имя соперника российского бойца пока не сообщается.
Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок в UFC 2 марта. Об этом в соцсетях сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.
«Наконец-то кое-кто принял бой с Умаром Нурмагомедовым. Бой пройдет 2 марта», — написал Абдель-Азиз.
Позднее Нурмагомедов подтвердил проведение боя.
Нурмагомедов провел последний бой в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Позднее россиянин получил травму и перенес операцию. В его активе 16 побед и ни одного поражения.