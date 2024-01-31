Умар Нурмагомедов проведет следующий бой в UFC 2 марта

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок в UFC 2 марта. Об этом в соцсетях сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

Нурмагомедов провел последний бой в январе 2023 года, нокаутировав в первом раунде бразильца Раони Барселоса. Позднее россиянин получил травму и перенес операцию. В его активе 16 побед и ни одного поражения.