Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече

Источник: Социальные сети Умара Нурмагомедова

Непобежденный российский UFC Умар Нурмагомедов боец сообщил, что успешно перенес операцию после травмы плеча.

«Все позади, теперь реабилитация», — написал Умар в социальных сетях.

«Младший, это называется обратный отсчет — пусть Аллах облегчит тебе!» — отреагировал на пост легенда UFC Хабиб Нурмагомедов, который приходится Умару троюродным братом,

В июле Нурмагомедов снялся с боя против Кори Сэндхагена из-за травмы, полученной во время спарринга.