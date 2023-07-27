Умар Нурмагомедов успешно перенес операцию на плече
Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (16−0) перенес операцию после травмы плеча.
Российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов (16−0) перенес операцию после травмы плеча.
Непобежденный российский UFC Умар Нурмагомедов боец сообщил, что успешно перенес операцию после травмы плеча.
«Все позади, теперь реабилитация», — написал Умар в социальных сетях.
«Младший, это называется обратный отсчет — пусть Аллах облегчит тебе!» — отреагировал на пост легенда UFC Хабиб Нурмагомедов, который приходится Умару троюродным братом,
В июле Нурмагомедов снялся с боя против Кори Сэндхагена из-за травмы, полученной во время спарринга.
По словам Хабиба Нурмагомедова, Умар вернется в октагон в начале следующего года.