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14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Даня Милохин продемонстрировал удар с «вертушки»: видео

Блогер Даня Милохин продолжает заниматься смешанными единоборствами.

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Милохин выложил новое видео тренировочного спарринга. За кадром слышен голос тренера. Тиктокер пропускает несколько ударов в корпус, а в конце пытается выполнить удар с разворота ногой.

Недавно 21-летний блогер заявил, что хотел бы провести поединок против брата Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Усманом, Умаром или Абубакаром.

Усман Нурмагомедов ответил на слова Милохина: «Все говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое».

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Даня Милохин продемонстрировал удар с «вертушки»: видео
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