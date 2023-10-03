Даня Милохин продемонстрировал удар с «вертушки»: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239458" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Милохин выложил новое видео тренировочного спарринга. За кадром слышен голос тренера. Тиктокер пропускает несколько ударов в корпус, а в конце пытается выполнить удар с разворота ногой.

Недавно 21-летний блогер заявил, что хотел бы провести поединок против брата Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Усманом, Умаром или Абубакаром.