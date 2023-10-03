Даня Милохин продемонстрировал удар с «вертушки»: видео
Блогер Даня Милохин продолжает заниматься смешанными единоборствами.
Блогер Даня Милохин продолжает заниматься смешанными единоборствами.
Милохин выложил новое видео тренировочного спарринга. За кадром слышен голос тренера. Тиктокер пропускает несколько ударов в корпус, а в конце пытается выполнить удар с разворота ногой.
Недавно 21-летний блогер заявил, что хотел бы провести поединок против брата Хабиба Нурмагомедова, не уточнив, с каким именно — Усманом, Умаром или Абубакаром.
Усман Нурмагомедов ответил на слова Милохина: «Все говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое».