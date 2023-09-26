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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Даня Милохин хочет провести бой против брата Хабиба

Известный блогер Даня Милохин заявил на YouTube-канале Мадонны Мур, что хочет провести поединок против брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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Источник: РИА "Новости"

При этом Милохин не уточнил, кто из братьев Хабиба имеется в виду — Усман, Умар или Абубакар.
«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. Такой сладенький… Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, надену сережечки, а перед боем их снимаю и даю хороших… Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца — думаю, смогу что-то показать и удивить людей», — сказал Милохин.

Также блогер добавил, что хочет провести бой не ради «дикого хайпа».

Ранее Милохин пробовал себя в другом виде спорта — фигурном катании. Блогер был партнером Евгении Медведевой на шоу «Ледниковоый период», посещал каток в академии «Ангелы Плющенко».

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