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11:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Усман Нурмагомедов отреагировал на слова Милохина драться с кем-то из братьев Хабиба

Чемпион Bellator в легком весе россиянин Усман Нурмагомедов отреагировал на желание блогера Дани Милохина подраться с кем-то из братьев Хабиба.

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Источник: РИА "Новости"

«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. Такой сладенький… Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, надену сережечки, а перед боем их снимаю и даю хороших… Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца — думаю, смогу что-то показать и удивить людей», — ранее сказал Милохин.

— Вы видели новость, когда блогер Даня Милохин сказал, что хотел бы побить в ММА одного из братьев Хабиба.

— Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить.

У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17−0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое, — сказал Усман в интервью «Матч ТВ».

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 Усман Нурмагомедов отреагировал на слова Милохина драться с кем-то...
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