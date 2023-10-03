Усман Нурмагомедов отреагировал на слова Милохина драться с кем-то из братьев Хабиба

«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. Такой сладенький… Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, надену сережечки, а перед боем их снимаю и даю хороших… Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца — думаю, смогу что-то показать и удивить людей», — ранее сказал Милохин.

— Вы видели новость, когда блогер Даня Милохин сказал, что хотел бы побить в ММА одного из братьев Хабиба.

— Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить.