Задержанный за убийство бойца ММА в Дагестане признал вину

21-летний Магомед Мутаев, воспитанник отца Хабиба Нурмагомедова, был застрелен возле своего дома в центре Махачкалы 31 января. Преступник выстрелил в Мутаева не менее семи раз. От огнестрельных ранений спортсмен скончался по пути в больницу. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний уроженец дагестанского села Коркмаскала Надырхан Кадирханов.

«Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике Дагестан.