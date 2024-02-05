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11:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Задержанный за убийство бойца ММА в Дагестане признал вину

Задержанный подробно рассказал, как он совершил убийство.

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Источник: Sport24

21-летний Магомед Мутаев, воспитанник отца Хабиба Нурмагомедова, был застрелен возле своего дома в центре Махачкалы 31 января. Преступник выстрелил в Мутаева не менее семи раз. От огнестрельных ранений спортсмен скончался по пути в больницу. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний уроженец дагестанского села Коркмаскала Надырхан Кадирханов.

«Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике Дагестан.

Ранее сообщалось, что мотивом явилось «наличие ранее возникших личных неприязненных отношений с потерпевшим». В чем именно они заключались, официально не раскрывается. По данным источника РИА Новости, подозреваемый и убитый были в конфликтных отношениях — в частности, Мутаев избил Кадирханова.

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