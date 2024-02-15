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12:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Брат Хабиба Нурмагомедова исключен из списка бойцов UFC

Российский боец Абубакар Нурмагомедов удален из списка бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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Источник: Reuters

34-летний боец выступал в UFC с 2019 года и провел в американском промоушене четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Последний поединок Нурмагомедов провел 3 июня 2023 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, где раздельным решением судей проиграл бразильцу Элизеу Залески.

Всего на счету Нурмагомедова 22 профессиональных поединка в ММА, в которых он одержал 17 побед (10 — досрочно) при четырех поражениях и одном ничейном результате.

Абубакар является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. После его ухода в UFC продолжит выступать лишь один из четырех братьев Нурмагомедовых — Умар. На счету 28-летнего бойца 16 побед в 16 поединках (из них четыре — в UFC). 2 марта на турнире UFC Vegas 87 Умар Нурмагомедов проведет поединок с казахстанским бойцом Безатом Алмаханом.

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