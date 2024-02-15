Брат Хабиба Нурмагомедова исключен из списка бойцов UFC

34-летний боец выступал в UFC с 2019 года и провел в американском промоушене четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Последний поединок Нурмагомедов провел 3 июня 2023 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, где раздельным решением судей проиграл бразильцу Элизеу Залески.

Всего на счету Нурмагомедова 22 профессиональных поединка в ММА, в которых он одержал 17 побед (10 — досрочно) при четырех поражениях и одном ничейном результате.