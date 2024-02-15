Брат Хабиба Нурмагомедова исключен из списка бойцов UFC
Российский боец Абубакар Нурмагомедов удален из списка бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Российский боец Абубакар Нурмагомедов удален из списка бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
34-летний боец выступал в UFC с 2019 года и провел в американском промоушене четыре боя, в которых одержал две победы и потерпел два поражения. Последний поединок Нурмагомедов провел 3 июня 2023 года на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, где раздельным решением судей проиграл бразильцу Элизеу Залески.
Всего на счету Нурмагомедова 22 профессиональных поединка в ММА, в которых он одержал 17 побед (10 — досрочно) при четырех поражениях и одном ничейном результате.
Абубакар является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. После его ухода в UFC продолжит выступать лишь один из четырех братьев Нурмагомедовых — Умар. На счету 28-летнего бойца 16 побед в 16 поединках (из них четыре — в UFC). 2 марта на турнире UFC Vegas 87 Умар Нурмагомедов проведет поединок с казахстанским бойцом Безатом Алмаханом.