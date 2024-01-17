Милохин активно готовится к дебютному бою: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5093d23dd55be7c7&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240237" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее стало известно, что Милохин выступит на турнире Alpha Fight Series, который пройдет в Дубае 16 февраля. Его соперником станет тиктокер Аджмал Хан. Бой пройдет по правилам бокса и продлится три раунда по две минуты.

Тренер Милохина Зорик Степанян рассказал, что «это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары».