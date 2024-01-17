Милохин активно готовится к дебютному бою: видео
Популярный блогер Даня Милохин показал, как готовится к дебютному бою, который пройдет на турнире в Дубае.
Популярный блогер Даня Милохин показал, как готовится к дебютному бою, который пройдет на турнире в Дубае.
Ранее стало известно, что Милохин выступит на турнире Alpha Fight Series, который пройдет в Дубае 16 февраля. Его соперником станет тиктокер Аджмал Хан. Бой пройдет по правилам бокса и продлится три раунда по две минуты.
Тренер Милохина Зорик Степанян рассказал, что «это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары».
До этого Милохин заявлял о желании провести поединок с одним из братьев экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.