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13:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Милохин активно готовится к дебютному бою: видео

Популярный блогер Даня Милохин показал, как готовится к дебютному бою, который пройдет на турнире в Дубае.

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Ранее стало известно, что Милохин выступит на турнире Alpha Fight Series, который пройдет в Дубае 16 февраля. Его соперником станет тиктокер Аджмал Хан. Бой пройдет по правилам бокса и продлится три раунда по две минуты.

Тренер Милохина Зорик Степанян рассказал, что «это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары».

До этого Милохин заявлял о желании провести поединок с одним из братьев экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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