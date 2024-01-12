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11:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Назван соперник Дани Милохина по дебютному бою

Соперником популярного блогера и певца Дани Милохина станет тиктокер Аджмал Хан.

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Источник: РИА "Новости"

Даня Милохин дебютирует на турнире Alpha Fight Series, который пройдет в Дубае 16 февраля. Его соперником станет Аджмал Хан, у которого 3,5 миллионов подписчиков в соцсетях.

До этого блогер заявлял о желании провести поединок с одним из братьев экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Осенью 2023 года Даня рассказал, что начал заниматься смешанными единоборствами. Подготовкой блогера занимается тренер Зорик Степанян.

Ранее Милохин пробовал себя в фигурном катании на протяжении двух сезонов «Ледникового периода» Даня выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, но в октябре 2022 года заявил, что больше не будет сниматься в шоу.

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