Назван соперник Дани Милохина по дебютному бою

Даня Милохин дебютирует на турнире Alpha Fight Series, который пройдет в Дубае 16 февраля. Его соперником станет Аджмал Хан, у которого 3,5 миллионов подписчиков в соцсетях.

До этого блогер заявлял о желании провести поединок с одним из братьев экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Милохин пробовал себя в фигурном катании — на протяжении двух сезонов «Ледникового периода» Даня выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, но в октябре 2022 года заявил, что больше не будет сниматься в шоу.