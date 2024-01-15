Стало известно, по каким правилам проведет бой Даня Милохин
Тренер Милохина Зорик Степанян рассказал, по каким правилам блогер проведет первый поединок на турнире в Дубае.
Тренер Милохина Зорик Степанян рассказал, по каким правилам блогер проведет первый поединок на турнире в Дубае.
Ранее был назван соперник Милохина по дебютному бою, который состоится на турнире Alpha Fight Series в Дубае. Им стал тиктокер Аджмал Хан.
— Какие будут правила поединка?
— Все меня спрашивали: «Даня идет на бои без правил?» Нет, друзья, ну какие бои без правил? Это будет поединок по правилам бокса: три раунда по две минуты. Обычные бои проводятся в формате четырех раундов по три минуты, но тут мы учли уровень бойцов и подстроились под них.
Это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары. Есть в сетке один боец, с которым я бы очень хотел, чтобы Милохин встретился уже в следующем этапе, но имя его называть не буду.
— Какой гонорар получит Даня в случае победы?
— Пока не будем об этом говорить — все станет известно ближе к бою. Все думают, что Даня дерется ради хайпа и денег? Нет, для Милохина это прежде всего боевой опыт. Пусть это будет не двенадцать раундов как в профессиональном боксе, а всего лишь три, но это отличная возможность для Дани показать то, чему он за это время научился. Любой боец должен с чего-то начинать, а у Милохина только первый поединок — он молодой пацан, — приводит слова Степаняна Sport24.