Стало известно, по каким правилам проведет бой Даня Милохин

Ранее был назван соперник Милохина по дебютному бою, который состоится на турнире Alpha Fight Series в Дубае. Им стал тиктокер Аджмал Хан.

— Какие будут правила поединка?

— Все меня спрашивали: «Даня идет на бои без правил?» Нет, друзья, ну какие бои без правил? Это будет поединок по правилам бокса: три раунда по две минуты. Обычные бои проводятся в формате четырех раундов по три минуты, но тут мы учли уровень бойцов и подстроились под них.

Это не выставочный бой, а турнир с сетками. Если Даня одержит победу, то встретится с победителем другой пары. Есть в сетке один боец, с которым я бы очень хотел, чтобы Милохин встретился уже в следующем этапе, но имя его называть не буду.

— Какой гонорар получит Даня в случае победы?