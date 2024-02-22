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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Дана Уайт: Путин подарил Хабибу недвижимость в России на $ 20 млн

Президент UFC ДанаУайт в подкасте Games with Names поделился подробностями того, что происходило с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где Нурмагомедов проводил первую защиту чемпионского пояса в легком весе. Бой закончился досрочной победой Хабиба в четвертом раунде из-за сдачи Макгрегора после болевого приема.

«Он даже не вернулся в раздевалку после боя. Владимир Путин разговаривал с ним по телефону. Президент России дал Хабибу и его отцу недвижимость в России на сумму в 20 млн долларов. Затем он поехал в мусульманские страны и получил все, о чем можно мечтать, — машины, деньги, спортивные залы. Когда Хабиб достиг такого уровня славы, то он начал напоминать Конора Макгрегора», — сказал Уайт.

После поединка с Макгрегором Нурмагомедов провел еще два боя UFC и закончил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения на профессиональном уровне.

 Дана Уайт: Путин подарил Хабибу недвижимость в России на $ 20 млн
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