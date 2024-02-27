Стало известно сколько боев в этом году проведет Ислам Махачев
Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что спортсмен проведет как минимум два боя в 2024 году.
Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что спортсмен проведет как минимум два боя в 2024 году.
"Сейчас в легком весе сложилось интересная ситуация. Оливейра будет драться с Арманом Царукяном. Джастин Гейджи защищает титул BMF. Кто из них покажет себя лучше, тот получит титульный шанс. Кто-то подерется с Исламом в июне или июле, кто-то другой — в ноябре.
Ислам будет драться в любую дату, предложенную UFC. И как минимум дважды в этом году, это точно«, — сказал Абдель-Азиз в интервью на YouTube канале“The Schmo”.
Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой он завоевал чемпионский пояс в легком весе. C тех пор Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волканоски. В первом бою он победил Волкановски единогласным решением судей, во втором — нокаутом в первом раунде.