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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно сколько боев в этом году проведет Ислам Махачев

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что спортсмен проведет как минимум два боя в 2024 году.

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Источник: Reuters

"Сейчас в легком весе сложилось интересная ситуация. Оливейра будет драться с Арманом Царукяном. Джастин Гейджи защищает титул BMF. Кто из них покажет себя лучше, тот получит титульный шанс. Кто-то подерется с Исламом в июне или июле, кто-то другой — в ноябре.

Ислам будет драться в любую дату, предложенную UFC. И как минимум дважды в этом году, это точно«, — сказал Абдель-Азиз в интервью на YouTube канале“The Schmo”.

Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022 года в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой он завоевал чемпионский пояс в легком весе. C тех пор Махачев провел две успешные защиты титула — оба раза с австралийским бойцом Александром Волканоски. В первом бою он победил Волкановски единогласным решением судей, во втором — нокаутом в первом раунде.

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