Стало известно сколько боев в этом году проведет Ислам Махачев

"Сейчас в легком весе сложилось интересная ситуация. Оливейра будет драться с Арманом Царукяном. Джастин Гейджи защищает титул BMF. Кто из них покажет себя лучше, тот получит титульный шанс. Кто-то подерется с Исламом в июне или июле, кто-то другой — в ноябре.

Ислам будет драться в любую дату, предложенную UFC. И как минимум дважды в этом году, это точно«, — сказал Абдель-Азиз в интервью на YouTube канале“The Schmo”.