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18:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов: Я много раз видел вещие сны

Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.

Источник: AP 2023

Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.

Хабиба попросили рассказать о давно увиденном сне, в котором он поднимает чемпионский пояс.

«Я жил этим, мечтал, тренировался, стремился. У меня много раз были вещие сны. Я, конечно, делился с отцом. Снилось, как я кого-то роняю перед большой аудиторией. В исламе толкованиям снов отводится отдельное место. Я много читал, узнавал об этом. Большинство ученых говорит, что нужно скрывать сны. Но, конечно, от отца я ничего не скрывал. У меня много раз так бывало — сначала приснилось. потом случилось», — вспоминает Нурмагомедов.

На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.

Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.

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