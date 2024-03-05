Хабиб Нурмагомедов: Я много раз видел вещие сны
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.
Хабиба попросили рассказать о давно увиденном сне, в котором он поднимает чемпионский пояс.
«Я жил этим, мечтал, тренировался, стремился. У меня много раз были вещие сны. Я, конечно, делился с отцом. Снилось, как я кого-то роняю перед большой аудиторией. В исламе толкованиям снов отводится отдельное место. Я много читал, узнавал об этом. Большинство ученых говорит, что нужно скрывать сны. Но, конечно, от отца я ничего не скрывал. У меня много раз так бывало — сначала приснилось. потом случилось», — вспоминает Нурмагомедов.
На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.
Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.