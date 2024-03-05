Хабиб Нурмагомедов: Я много раз видел вещие сны

«Я жил этим, мечтал, тренировался, стремился. У меня много раз были вещие сны. Я, конечно, делился с отцом. Снилось, как я кого-то роняю перед большой аудиторией. В исламе толкованиям снов отводится отдельное место. Я много читал, узнавал об этом. Большинство ученых говорит, что нужно скрывать сны. Но, конечно, от отца я ничего не скрывал. У меня много раз так бывало — сначала приснилось. потом случилось», — вспоминает Нурмагомедов.