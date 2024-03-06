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01:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб: Когда мне подарили первую машину, отец забрал ее

Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.

Источник: РИА "Новости"

Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.

Хабиб Нурмагомедов рассказал о первом крупном подарке, который получил после победы на чемпионате мира по боевому самбо.

«Мне было 20 лет. Отец забрал подаренный автомобиль и сказал: “На машине буду я ездить, а ты будешь тренироваться”. Мы жили у дяди, было тесновато. В 2014 году я купил квартиру. Каждый раз после боя я давал отцу деньги. Так было и после первого боя, так было и после последнего», — сказал Хабиб.

На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.

Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.

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