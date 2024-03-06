Хабиб: Когда мне подарили первую машину, отец забрал ее

«Мне было 20 лет. Отец забрал подаренный автомобиль и сказал: “На машине буду я ездить, а ты будешь тренироваться”. Мы жили у дяди, было тесновато. В 2014 году я купил квартиру. Каждый раз после боя я давал отцу деньги. Так было и после первого боя, так было и после последнего», — сказал Хабиб.