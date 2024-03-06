Хабиб: Когда мне подарили первую машину, отец забрал ее
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.
Хабиб Нурмагомедов рассказал о первом крупном подарке, который получил после победы на чемпионате мира по боевому самбо.
«Мне было 20 лет. Отец забрал подаренный автомобиль и сказал: “На машине буду я ездить, а ты будешь тренироваться”. Мы жили у дяди, было тесновато. В 2014 году я купил квартиру. Каждый раз после боя я давал отцу деньги. Так было и после первого боя, так было и после последнего», — сказал Хабиб.
На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.
Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.