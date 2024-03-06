Хабиб — о том, как справляется со славой: Только вера и помогает

«Вера всегда помогает, больше ничего. Я удивляюсь людям, которые не верят в волю Всевышнего. Есть вещи, которые мы не контролируем. Кто-то может проиграть, могут быть потери в жизни… У людей неверующих не будет ни счастья. ни порядка, всегда будет суета. Я верю, что все, что приходит — от Всевышнего», — сказал Нурмагомедов.