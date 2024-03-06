Хабиб — о том, как справляется со славой: Только вера и помогает
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Знаменитый российский боец ММА дал большое интервью для VK Видео.
Известные артисты стендапа Нурлан Сабуров, Тамби Масаев и Адам Зубайраев сделали большое интервью с Хабибом Нурмагомедовом на его родине в республике Дагестан.
Хабиб Нурмагомедов поделился, что не понимает, как люди справляются с тяжелыми моментами в жизни без веры.
«Вера всегда помогает, больше ничего. Я удивляюсь людям, которые не верят в волю Всевышнего. Есть вещи, которые мы не контролируем. Кто-то может проиграть, могут быть потери в жизни… У людей неверующих не будет ни счастья. ни порядка, всегда будет суета. Я верю, что все, что приходит — от Всевышнего», — сказал Нурмагомедов.
На профессиональном уровне Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. В 2020 году боец объявил о завершении карьеры.
Полное интервью смотрите по ссылке в сообществе Хабиба Нурмагомедова ВКонтакте.