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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор заявил, что хочет провести два боя в этом году

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор заявил о желании провести два боя до конца 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я планирую провести пару боев до конца года. Мне бы очень этого хотелось.

Моя игра в октагоне еще далека от завершения», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в одной из соцсетей.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон, после перелома ноги, который он получил в июле 2021 года в своем последнем поединке в UFC против Дастина Порье.

29 июня Макгрегор проведет бой в среднем весе против Майкла Чендлера на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе.

На счету 35-летнего бойца 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC Макгрегор завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории организации бойцом, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).

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