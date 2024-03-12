Макгрегор заявил, что хочет провести два боя в этом году

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456251282&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я планирую провести пару боев до конца года. Мне бы очень этого хотелось.



Моя игра в октагоне еще далека от завершения», — приводит слова Макгрегора Championship Rounds в одной из соцсетей.

В настоящий момент Макгрегор готовится к возвращению в октагон, после перелома ноги, который он получил в июле 2021 года в своем последнем поединке в UFC против Дастина Порье.

29 июня Макгрегор проведет бой в среднем весе против Майкла Чендлера на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе.