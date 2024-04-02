Фильм с участием Конора Макгрегора побил рекорд по просмотрам

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Премьера фильма состоялась 21 марта, картина за первые 10 дней собрала 50 миллионов просмотров. «Дом у дороги» стал самым популярным дебютным фильмом Amazon MGM Studios.

Конор Макгрегор играет отрицательного персонажа мафиози Нокса, который недавно освободился из тюрьмы. А за образ положительного героя отвечает звезда Голливуда, актер Джейк Джилленхол.

Ранее стало известно, что Макгрегор вернется в октагон 29 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, он проведет бой против Майкла Чендлера. Промоушен официально пока не подтвердил, что поединок между Макгрегором и Чендлером станет главным событием турнира.