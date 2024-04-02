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17:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Фильм с участием Конора Макгрегора побил рекорд по просмотрам

Фильм «Дом у дороги» с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, побил рекорд по просмотрам на одном из зарубежных стриминговых сервисов.

Источник: Соцсети

Премьера фильма состоялась 21 марта, картина за первые 10 дней собрала 50 миллионов просмотров. «Дом у дороги» стал самым популярным дебютным фильмом Amazon MGM Studios.

Конор Макгрегор играет отрицательного персонажа мафиози Нокса, который недавно освободился из тюрьмы. А за образ положительного героя отвечает звезда Голливуда, актер Джейк Джилленхол.

Ранее стало известно, что Макгрегор вернется в октагон 29 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, он проведет бой против Майкла Чендлера. Промоушен официально пока не подтвердил, что поединок между Макгрегором и Чендлером станет главным событием турнира.

Последний раз ирландский боец выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от американца Дастина Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.

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