Фильм с участием Конора Макгрегора побил рекорд по просмотрам
Фильм «Дом у дороги» с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, побил рекорд по просмотрам на одном из зарубежных стриминговых сервисов.
Фильм «Дом у дороги» с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, побил рекорд по просмотрам на одном из зарубежных стриминговых сервисов.
Премьера фильма состоялась 21 марта, картина за первые 10 дней собрала 50 миллионов просмотров. «Дом у дороги» стал самым популярным дебютным фильмом Amazon MGM Studios.
Конор Макгрегор играет отрицательного персонажа мафиози Нокса, который недавно освободился из тюрьмы. А за образ положительного героя отвечает звезда Голливуда, актер Джейк Джилленхол.
Ранее стало известно, что Макгрегор вернется в октагон 29 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе, он проведет бой против Майкла Чендлера. Промоушен официально пока не подтвердил, что поединок между Макгрегором и Чендлером станет главным событием турнира.
Последний раз ирландский боец выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом от американца Дастина Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.