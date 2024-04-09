Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Металлург Мг
13
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
10.04
Айлендерс
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.04
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
10.04
Детройт
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
10.04
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
10.04
Нью-Джерси
Торонто
Хоккей. НХЛ
10.04
Тампа-Бэй
Коламбус
Хоккей. НХЛ
10.04
Флорида
Оттава
Хоккей. НХЛ
10.04
Даллас
Баффало
Хоккей. НХЛ
10.04
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
10.04
Колорадо
Миннесота
Хоккей. НХЛ
10.04
Анахайм
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
10.04
Сиэтл
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Вегас
43
Все события
16:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Бой Шары Буллета против украинца Потери в UFC остается в силе

Тренер Гор Азизян, работающий с российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, заявил, что бой его подопечного против украинца Игоря Потери состоится. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Источник: AP 2023

Бой Магомедова и Потери должен пройти на турнире UFC Fight Night, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии. Ранее стало известно, что украинец выйдет на замену травмированному Махмуду Мурадову и подерется с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро, который состоится 5 мая.

«У Шарабутдина остается все тот же соперник. Игорь Потеря решил заработать», — сообщил Азизян.

Игорь Потеря провел пять боев в UFC, в двух из которых одержал победы. Последний бой он провел в феврале этого года, победив единогласным решением поляка Роберта Брычека. Всего у 27-летнего украинца 20 побед и пять поражений в ММА.

На счету Магомедова один поединок UFC. Он дебютировал в промоушене в октябре 2023 года и единогласным решением победил бразильца Бруну Силву. За всю свою профессиональную карьеру 29-летний россиянин провел 12 поединков и не потерпел ни одного поражения.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Ефимова: Планирую подать заявку на нейтральный статус
Бой Шары Буллета против украинца Потери в UFC остается в силе
Зайцева — о допинге: Раздутая история. Не ощущаю себя виноватой
Экс-генменеджер «Миннесоты»: «Вайкингс» переплатят за Джей Джея Маккарти
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь