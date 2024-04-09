Бой Шары Буллета против украинца Потери в UFC остается в силе

Бой Магомедова и Потери должен пройти на турнире UFC Fight Night, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии. Ранее стало известно, что украинец выйдет на замену травмированному Махмуду Мурадову и подерется с бразильцем Мишелем Перейрой на турнире UFC 301 в Рио-де-Жанейро, который состоится 5 мая.

«У Шарабутдина остается все тот же соперник. Игорь Потеря решил заработать», — сообщил Азизян.

Игорь Потеря провел пять боев в UFC, в двух из которых одержал победы. Последний бой он провел в феврале этого года, победив единогласным решением поляка Роберта Брычека. Всего у 27-летнего украинца 20 побед и пять поражений в ММА.