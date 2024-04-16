Царукян прокомментировал отказ от реванша с Махачевым
Боец ММА Арман Царукян после победы над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 отказался от реванша с Исламом Махачевым.
Боец ММА Арман Царукян после победы над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 отказался от реванша с Исламом Махачевым.
Царукяну предложили реванш с Махачевым на турнире UFC 302.
«Как только я покинул октагон, ко мне подошел Хантер Кэмпбелл и сказал: “Ислам, 1 июня”. Я ответил: “Мне нужно подумать”. Получается, что до боя 7 недель — а мне надо немного отдохнуть и затем провести тренировочный лагерь. Если бы речь шла о конце июня, я бы согласился на бой.
Зачем я должен рисковать так же, как в нашем первом бою с Исламом? Опять короткое уведомление. А я хочу быть готов на сто процентов», — приводит слова Царукяна The MMA Hour.
На турнире UFC 302, который пройдет 1 июня в США, Махачев проведет защиту титула против американца Дастина Порье.
Царукян одержал победу над Оливейрой раздельным решением судей. Во время выхода к октагону боец набросился на зрителя, позднее он объяснил это тем, что болельщие показал ему средний палец.
Позднее фанат извинился перед Царукяном.
«Я бы хотел извиниться перед Арманом — я спровоцировал его, показав средний палец. Я был нетрезв. Первый раз оказался на турнире UFC, и это было абсолютно невероятно. Рад, что инцидент оказался не таким уж жутким.
Хочу прояснить: я не толкал Армана, не оскорблял, просто показал ему средний палец. Поздравляю Армана с потрясающим выступлением и желаю удачи в титульном бою», — приводит слова фаната Bloody Elbow.