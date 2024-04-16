Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Лос-Анджелес
Миннесота
13
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сан-Хосе
92
Хоккей. НХЛ
02:30
Рейнджерс
Оттава
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Бостон
20
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Монреаль
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Айлендерс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Нэшвилл
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Баффало
24
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.04
Челси
Эвертон
60
Футбол. Зарубежный
15.04
Осасуна
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
15.04
Аталанта
Верона
22
Все события
10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Царукян прокомментировал отказ от реванша с Махачевым

Боец ММА Арман Царукян после победы над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 отказался от реванша с Исламом Махачевым.

Источник: AFP 2023

Царукяну предложили реванш с Махачевым на турнире UFC 302.

«Как только я покинул октагон, ко мне подошел Хантер Кэмпбелл и сказал: “Ислам, 1 июня”. Я ответил: “Мне нужно подумать”. Получается, что до боя 7 недель — а мне надо немного отдохнуть и затем провести тренировочный лагерь. Если бы речь шла о конце июня, я бы согласился на бой.

Зачем я должен рисковать так же, как в нашем первом бою с Исламом? Опять короткое уведомление. А я хочу быть готов на сто процентов», — приводит слова Царукяна The MMA Hour.

На турнире UFC 302, который пройдет 1 июня в США, Махачев проведет защиту титула против американца Дастина Порье.

Царукян одержал победу над Оливейрой раздельным решением судей. Во время выхода к октагону боец набросился на зрителя, позднее он объяснил это тем, что болельщие показал ему средний палец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее фанат извинился перед Царукяном.

«Я бы хотел извиниться перед Арманом — я спровоцировал его, показав средний палец. Я был нетрезв. Первый раз оказался на турнире UFC, и это было абсолютно невероятно. Рад, что инцидент оказался не таким уж жутким.

Хочу прояснить: я не толкал Армана, не оскорблял, просто показал ему средний палец. Поздравляю Армана с потрясающим выступлением и желаю удачи в титульном бою», — приводит слова фаната Bloody Elbow.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Царукян прокомментировал отказ от реванша с Махачевым
Роналду дисквалифицируют в Саудовской Аравии на два матча
Тимур Гурцкая: Мусаев для «Краснодара» не авторитет
Зобнин обратился к Абаскалю после увольнения
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь