Царукян прокомментировал отказ от реванша с Махачевым

Царукяну предложили реванш с Махачевым на турнире UFC 302.

«Как только я покинул октагон, ко мне подошел Хантер Кэмпбелл и сказал: “Ислам, 1 июня”. Я ответил: “Мне нужно подумать”. Получается, что до боя 7 недель — а мне надо немного отдохнуть и затем провести тренировочный лагерь. Если бы речь шла о конце июня, я бы согласился на бой.



Зачем я должен рисковать так же, как в нашем первом бою с Исламом? Опять короткое уведомление. А я хочу быть готов на сто процентов», — приводит слова Царукяна The MMA Hour.

На турнире UFC 302, который пройдет 1 июня в США, Махачев проведет защиту титула против американца Дастина Порье.

Царукян одержал победу над Оливейрой раздельным решением судей. Во время выхода к октагону боец набросился на зрителя, позднее он объяснил это тем, что болельщие показал ему средний палец.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8dbcb9ad06e5bce1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241150" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее фанат извинился перед Царукяном.