Арман Царукян возглавил рейтинг легкого веса UFC

14 апреля на турнире UFC 300 Царукян одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Благодаря этому успеху 27-летний боец поднялся в рейтинге легковесов сразу на три позиции, опередив Оливейру, а также американцев Джастина Гэтжи и Дастина Порье.

Чемпионский пояс UFC в легком весе принадлежит россиянину Исламу Махачеву. После победы над Оливейрой Царукян заявил, что его следующая цель — титульный бой с Махачевым. Сообщалось, что бойцы могли сойтись в начале июня на турнире UFC 302, однако команда Царукяна отказалась от поединка, чтобы иметь возможность провести полноценный лагерь для подготовки к титульному бою.

Царукян и Махачев встречались друг с другом в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149. Тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев. Для Царукяна это был дебютный поединок в UFC. С тех пор он одержал в промоушене девять побед, уступив лишь поляку Матеушу Гамроту.