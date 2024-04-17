Боец UFC Царукян подробно рассказал о своих расходах

«Допустим, тренировочный лагерь с видеографом, массажистом, тренером, диетологом, залом и всем-всем. Выходит 70−80 тыс. долларов в год, если три кэмпа сделать, то получится больше 200 тыс. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. За первый бой я заработал 24 тыс. долларов, из них заплатил налоги и с учетом трат остался в минусе. Со второго боя я заработал 30 тыс., но оказался в минусе на 10 тыс., потому что жил в Канаде — уходили деньги на билеты, тренировки и т. д.



Я не из бедной семьи и могу потратить на себя. Я не хожу направо-налево, скупая Rolex. Но если выбрать между дорогой и дешевой водой, то я куплю дорогую. Если надо купить мясо или овощи, то я тоже не буду экономить. В России я трачу 500−800 тыс. руб. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тыс. руб. Иногда 200 тыс. руб. можно и за четыре-пять дней потратить. Вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на 1850 долларов», — рассказал Царукян.