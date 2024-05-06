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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Бой Умар Нурмагомедов — Сэндхаген будет главным на турнире UFC в Абу-Даби

Пятираундовый бой в легчайшем весе возглавит кард турнира UFC в Абу-Даби 3 августа.

Источник: Соцсети

Как сообщает в социальных сетях пресс-служба промоушена, российский боец UFC Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок против американца Кори Сэндхагена. Их бой будет главным событием UFC Fight Night в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Спортсмены должны были встретиться еще в августе 2023 года. Тогда поединок сорвался из-за травмы, которую получил россиянин.

Сейчас Умар Нурмагомедов занимает девятое место в легчайшем дивизионе UFC. Кори Сэндхаген расположился на втором месте рейтинга. Чемпионом UFC в данной весовой категории является американец Шон О'Мэлли, в рамках UFC 299 защитивший свой титул в поединке с эквадорцем Марлоном Верой. Ранее Шон О'Мэлли высказался о потенциальном поединке против россиянина Умара Нурмагомедова.

Умар Нурмагомедов провел 17 боев в ММА и одержал 17 побед. В последнем бою Нурмагомедов единогласным решением судей победил дебютанта промоушена из Казахстана Бекзата Алмахана. На счету Кори Сэндхагена 17 выигрышей в 21 поединке.

28-летний Умар Нурмагомедов — троюродный брат непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и родной брат непобежденного бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова.

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