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6 мая, источник: Sportmail.ru

Братья Емельяненко могут выступить на следующем турнире Ural FC

Президент Ural FC Радмир Габдуллин рассказал о планах по проведению боев.

Источник: РИА "Новости"

Радмир Габдуллин поделился планами организации Ural FC.

«У нас в плане есть проведение турниров с участием Александра и Ивана Емельяненко. 23 мая мы проводим турнир по правилам ММА, а с ними у нас была договоренность о проведении боев по боксу в перчатках для ММА и классическому боксу. У нас взаимодействие осуществляется по плану, и думаю, они выступят или на следующем турнире, или на событии в Москве. Я нахожусь постоянно на связи с Александром и Иваном и обсуждаю с ними все возможные варианты», — приводит слова Габдуллина Metaratings.ru.

Александр Емельяненко провел последний бой по правилам ММА в мае 2023 года, когда на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ» победил во втором раунде блогера Евгения Ершова. Иван Емельяненко в марте одержал победу единогласным решением судей над иранцем Али Хейбати.

Наибольших спортивных успехов добивался старший брат Александра и Ивана — Федор Емельяненко. Он на протяжении почти десяти лет оставался непобежденным, что беспрецедентно в истории MMA. Емельяненко-старший — четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

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