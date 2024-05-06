Братья Емельяненко могут выступить на следующем турнире Ural FC

«У нас в плане есть проведение турниров с участием Александра и Ивана Емельяненко. 23 мая мы проводим турнир по правилам ММА, а с ними у нас была договоренность о проведении боев по боксу в перчатках для ММА и классическому боксу. У нас взаимодействие осуществляется по плану, и думаю, они выступят или на следующем турнире, или на событии в Москве. Я нахожусь постоянно на связи с Александром и Иваном и обсуждаю с ними все возможные варианты», — приводит слова Габдуллина Metaratings.ru.