В UFC считают допинг-тест Махачева одной из величайших ошибок USADA
Вице-президент UFC Джефф Новицки заявил, что проваленный допинг-тест Ислама Махачева в 2016 году является самой большой ошибкой в истории USADA.
Вице-президент UFC Джефф Новицки заявил, что проваленный допинг-тест Ислама Махачева в 2016 году является самой большой ошибкой в истории USADA.
В апреле 2016 года Махачев сдал допинг-тест, который дал положительный результат на мельдоний. Позднее россиянин доказал, что был вынужден принимать препарат после перенесенной операции на сердце. В июле того же года UFC отменила дисквалификацию Махачева. Мельдоний был включен в список запрещенных препаратов USADA в январе 2016 года.
Накануне Махачев получил специальную куртку от UFC, которую вручают за 50 «чистых» допинг-тестов от USADA подряд.
«У Ислама действительно была проблема еще в 2016 году. На прошлой неделе я разговаривал с ним и его командой и сказал: “Думаю, нам нужно поднять этот вопрос”. И они согласились.
В 2016 году USADA, которое руководило нашей программой, внесло его (мельдоний) в наш запрещенный список. До этого вам разрешалось его использовать. Он проходил медицинскую процедуру еще в 2014 году. Он предоставил документы, что при этом использовал его. В конечном итоге USADA допустило его. Но, на мой взгляд, это одна из величайших, колоссальных ошибок в борьбе с допингом. Это затронуло не только Ислама, но и нескольких других спортсменов UFC и сотни других спортсменов.
Это то, чего просто не может случиться. Это то, что вы можете сохранить с собой и своей репутацией навсегда. Сегодня я здесь, чтобы сказать, что Ислам не сделал абсолютно ничего плохого. Эта ошибка была совершена антидопинговым органом, а не им. Очень важно это отметить», — сказал Новицки.
Махачев проведет третью защиту чемпионского пояса в легком весе на турнире UFC 302, который пройдет в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в ночь с 1 на 2 июня. Его соперником станет американец Дастин Порье.