В UFC считают допинг-тест Махачева одной из величайших ошибок USADA

«У Ислама действительно была проблема еще в 2016 году. На прошлой неделе я разговаривал с ним и его командой и сказал: “Думаю, нам нужно поднять этот вопрос”. И они согласились.



В 2016 году USADA, которое руководило нашей программой, внесло его (мельдоний) в наш запрещенный список. До этого вам разрешалось его использовать. Он проходил медицинскую процедуру еще в 2014 году. Он предоставил документы, что при этом использовал его. В конечном итоге USADA допустило его. Но, на мой взгляд, это одна из величайших, колоссальных ошибок в борьбе с допингом. Это затронуло не только Ислама, но и нескольких других спортсменов UFC и сотни других спортсменов.



Это то, чего просто не может случиться. Это то, что вы можете сохранить с собой и своей репутацией навсегда. Сегодня я здесь, чтобы сказать, что Ислам не сделал абсолютно ничего плохого. Эта ошибка была совершена антидопинговым органом, а не им. Очень важно это отметить», — сказал Новицки.