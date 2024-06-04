Тренер Махачева: Хабиб психовал на меня во время боя с Порье

1 июня в американском Ньюарке в главном поединке UFC 302 Ислам Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Победу россиянину принес удушающий прием в пятом раунде. Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов в в поединке против Порье выполняли роль секундантов Махачева.

«Хабиб постоянно психовал на меня. Я уже забыл какой он сумасшедший в углу, просто чокнутый. Я пытался успокоить его, говорил: “Не волнуйся, просто громко кричи”. Но он отвечал: “Тренер, я должен…” Это его стиль, стиль его отца. Мне приходилось усмирять Хабиба, потому что комиссия кричала на нас: “Сядьте! Сядьте!” Это напомнило мне старые-добрые времена. Хабиб — невероятный секундант, дает потрясающие советы», — заявил Мендес в эфире своего подкаста.