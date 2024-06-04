UFC опубликовал обновленный рейтинг бойцов
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный рейтинг бойцов по весовым категориям после турнира UFC 302 в штате Нью-Джерси.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленный рейтинг бойцов по весовым категориям после турнира UFC 302 в штате Нью-Джерси.
Лидером рейтинга UFC в легком весе остался российский боец Ислама Махачев, который на минувшей неделе досрочно победил американца Дастина Порье. В топ-3 легкого дивизиона также попали россиянин Арман Царукян, бразилец Чарльз Оливейра и американец Джастин Гейджи.
В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий Махачев также удерживает первую строчку. На второй позиции находится американец Джон Джонс, а на третьей — британец Леон Эдвардс.
1 июня в Ньюарке Махачев защитил чемпионский пояс в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302. Поединок завершился в пятом раунде удушающим приемом Махачева. Секундантом россиянина был его соотечественник, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.