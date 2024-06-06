Менеджер Хабиба: Трамп назвал его своим самым любимым бойцом

Нурмагомедов и Трамп встретились на турнире UFC 302, который прошел на прошлой неделе в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Сообщалось, что 45-й президент США пообещал Хабибу остановить военный конфликт в Палестине.

«Да, они говорили об этом. Диалог очень короткий был. Трамп сказал, что всегда болел за Хабиба и что он его самый любимый боец», — сообщил Магомедов.

Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.

Военный конфликт в Газе начался 7 октября 2023 года. Поводом для него стало вторжение боевиков ХАМАС на приграничную территорию Израиля, ставшее крупнейшим актом терроризма за всю историю страны.