Проигравший поединок боец сделал предложение девушке и получил отказ
Боец ММА из Чехии Лукас Буковаз сделал предложение девушке в октагоне после поражения и получил отказ, сообщает Daily Mail.
Боец ММА из Чехии Лукас Буковаз сделал предложение девушке в октагоне после поражения и получил отказ, сообщает Daily Mail.
Буковаз выступал на турнире Clash of the Stars в Чехии. Он объединился с Патриком Хорватом в клетке, чтобы сразиться с Яном Михалеком в поединке два на одного, но спортсмены все равно проиграли.
После этого Буковаз на глазах у 20 тысячной толпы пригласил в октагон свою девушку, опустился на одно колено и сделал ей предложение, но получил отказ. Болельщики начали освистывать подругу спортсмена. Один из мужчин, находящийся около ринга, попытался облить ее водой. А девушка, в свою очередь, обвинила бойца в измене.
«Учитывая все, что произошло, я думаю, что, скорее всего, нет», — сказала девушка.
Позднее Буковаз опубликовал ролик в одной из соцсетей где заявил, что обвинения в измене являются ложными.