Проигравший поединок боец сделал предложение девушке и получил отказ

Буковаз выступал на турнире Clash of the Stars в Чехии. Он объединился с Патриком Хорватом в клетке, чтобы сразиться с Яном Михалеком в поединке два на одного, но спортсмены все равно проиграли.

После этого Буковаз на глазах у 20 тысячной толпы пригласил в октагон свою девушку, опустился на одно колено и сделал ей предложение, но получил отказ. Болельщики начали освистывать подругу спортсмена. Один из мужчин, находящийся около ринга, попытался облить ее водой. А девушка, в свою очередь, обвинила бойца в измене.

«Учитывая все, что произошло, я думаю, что, скорее всего, нет», — сказала девушка.