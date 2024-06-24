СМИ: Махачев осенью проведет титульный бой против Царукяна

32-летний Махачев и 27-летний Царукян могут встретится в октябре на турнире UFC 307, который пройдет в штате Юта.

Ранее Махачев провел очередную успешную защиту титула. 1 июня, в американском Ньюарке Ислам Махачев удушающим приемом завершил бой с Дастином Порье на турнире UFC 302. Хабиб Нурмагомедов в поединке против Порье выполнял роль секунданта Махачева.

По количеству защит титулов Махачев сравнялся с Хабибом Нурмагомедовым. Ислам лидирует в рейтинге UFC в легком весе и рейтинге вне зависимости от весовых категорий. В его активе 26 побед при одном поражении.

Арман Царукян 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе одержал победу раздельным решением судей над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Царукян выступает в UFC с апреля 2019 года. В американском промоушене он провел 11 поединков, в которых одержал девять побед, четыре из которых — нокаутом. Его общий рекорд в профессиональной карьере в ММА — 22−3. 27-летний боец входит в топ-3 легкого дивизиона с бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гейджи.