Макгрегор сообщил, что начал лечение стволовыми клетками
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о процессе восстановления после травмы.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал о процессе восстановления после травмы.
«Сейчас мне в ногу вводят стволовые клетки. Они взяли их у меня со спины и поместили в ногу. 20 мг стволовых клеток из моей собственной спины, из костного мозга — прямиком в перелом», — сказал ирландский боец в интервью на Youtube-канале SevereMMA в YouTube.
Макгрегор сломал палец на ноге из-за чего снялся с боя против американца Майкла Чендлера. Бой между Макгрегором и Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе.
Ранее стало известно, когда спортсмен вернется к тренировкам.
«Конор будет готов возобновить тренировки в течение нескольких недель. Мы ждем новую дату поединка», — приводит слова представителя бойца ТАСС.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги.
Всего на счету 35-летнего спортсмена 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 — нокаутом) при шести поражениях. Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC.