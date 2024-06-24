Макгрегор сообщил, что начал лечение стволовыми клетками

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«Сейчас мне в ногу вводят стволовые клетки. Они взяли их у меня со спины и поместили в ногу. 20 мг стволовых клеток из моей собственной спины, из костного мозга — прямиком в перелом», — сказал ирландский боец в интервью на Youtube-канале SevereMMA в YouTube.

Макгрегор сломал палец на ноге из-за чего снялся с боя против американца Майкла Чендлера. Бой между Макгрегором и Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303, который пройдет 30 июня в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, когда спортсмен вернется к тренировкам.

«Конор будет готов возобновить тренировки в течение нескольких недель. Мы ждем новую дату поединка», — приводит слова представителя бойца ТАСС.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги.