Автограф Хабиба Нурмагомедова и винтажная куртка тренера «Зенита»: Дзен х VK Добро запустили благотворительный проект

Хабиб Нурмагомедов, Константин Тюкавин и другие звезды предоставили уникальные предметы и рассказали свои личные истории, связанные с ними. Все вырученные средства будут направлены на поддержку фонда «Синдром любви», который помогает людям с синдромом Дауна заниматься спортом, творчеством, волонтерством и многим другим.

Специально для проекта Дзен представил тематический канал, где собран контент о главных лицах российского спорта. Благотворительный проект поддержали и поделились уникальными лотами звезды российского спорта: Хабиб Нурмагомедов и «СБГ ШОУ», Российская премьер-лига и Константин Тюкавин, сборная России по футболу и Арсен Захарян.

Российская премьер-лига предоставила для благотворительного проекта мяч, подписанный Константином Тюкавиным. Нападающий московского «Динамо» и один из форвардов сборной России недавно стал лучшим игроком премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-2023/24. Футболист сборной России и испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян также поддержал проект Дзена и VK Добра и оставил автограф на форме национальной сборной по футболу.

Хабиб Нурмагомедов — легенда смешанных боевых искусств, включенный в Зал славы UFC. Плакат с подписью одного из самых успешных российских бойцов стал лотом проекта «Больше, чем игра», а вырученные от его продажи средства пойдут в фонд «Синдром любви».

Ведущий «СБГ ШОУ» Алексей Новик предоставил для благотворительной акции винтажную олимпийку «Зенита» 2003 года от Umbro — именно тогда его тренером был легендарный Властимил Петржела. Олимпийка отсылает к первому сезону Властимила в роли главного тренера «Зенита». Чешский специалист в 2003 году стал первым иностранным тренером в РПЛ и построил лихой атакующий «Зенит».