Инсайдер назвал вероятную дату возвращения Конора Макгрегора

«Если бы мне пришлось поставить деньги на новую дату боя Конор — Чендлер, я бы назвал декабрь. Это неточная информация, я не утверждают, что это произойдет. Но ветер дует в этом направлении. Не похоже, что UFC придумает дополнительный турнир под них. Еще остаются бои О’Мэлли — Двалишвили и Холлоуэй — Топурия. Я предположил, что один возглавит турнир в “Сфере”, а второй будет главным в Юте. Поставить О’Мэлли в “Сферу” более логично, Мераб готов драться в эту дату. Но бой Конор — Чендлер точно не пройдет в “Сфере”. Это слишком дорогой турнир, Макгрегор требует слишком много денег», — сказал Хельвани в программе MMA Hour.