Инсайдер назвал вероятную дату возвращения Конора Макгрегора
Инсайдер Ариэль Хельвани предположил, когда пройдет поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
Инсайдер Ариэль Хельвани предположил, когда пройдет поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
Бой между Макгрегором и Чендлером должен был возглавить турнир UFC 303, но поединок сорвался из-за травмы у ирландца.
«Если бы мне пришлось поставить деньги на новую дату боя Конор — Чендлер, я бы назвал декабрь. Это неточная информация, я не утверждают, что это произойдет. Но ветер дует в этом направлении. Не похоже, что UFC придумает дополнительный турнир под них. Еще остаются бои О’Мэлли — Двалишвили и Холлоуэй — Топурия. Я предположил, что один возглавит турнир в “Сфере”, а второй будет главным в Юте. Поставить О’Мэлли в “Сферу” более логично, Мераб готов драться в эту дату. Но бой Конор — Чендлер точно не пройдет в “Сфере”. Это слишком дорогой турнир, Макгрегор требует слишком много денег», — сказал Хельвани в программе MMA Hour.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги.
Всего на счету 35-летнего спортсмена 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 — нокаутом) при шести поражениях. Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC.