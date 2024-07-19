Боец ММА избил туриста в аэропорту Внуково

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

По информации источника, конфликт произошел из-за того, что пострадавший вместе со своей семьей мешал спортсмену проехать до борта по дороге для VIP-пассажиров. Боец RCC Hard утверждает, что его спровоцировали, а сам он не мог начать конфликт, так как был в аэропорту вместе с девушкой и ребенком.

Вместе с бойцом, по предварительным данным, в драке участвовал сотрудник Внуково — водитель, который его вез. Они были задержаны полицией, но после дачи объяснений их отпустили домой.

«Мы посмотрели видео, которые опубликовала одна из сторон конфликта. Видно, что во время диалога Александра оскорбляют и напирают, а затем бьют в висок со спины. При этом там видно, что сотрудник аэропорта пытается объяснить людям, на которых якобы напал Александр, что их действия являются нарушением правил аэропорта, но тоже получает в ответ оскорбления.



Мы на связи с менеджером бойца и делать поспешные выводы не готовы. Сейчас идет полицейская проверка, и только ее результат может стать основанием для каких-то заявлений и последующих решений», — сказано в заявлении пресс-службы RCC.