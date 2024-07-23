Против Хабиба Нурмагомедова возбудили дело на 79,4 млн рублей
Причиной стали долги бойца ММА по налогам.
Причиной стали долги бойца ММА по налогам.
По данным базы Федеральной службы судебных приставов, в отношении Хабиба Нурмагомедова начата процедура принудительного взыскания 79,4 млн рублей из-за его долгов по налогам.
«Должник: Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. 20.09.1988. Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рублей», — говорится в базе.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. Также ФНС закрыла несколько его фирм. Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Его счет заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда. Отмечается, что боец имеет задолженность перед управлением ФНС по Республике Дагестан.
Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.