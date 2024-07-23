Против Хабиба Нурмагомедова возбудили дело на 79,4 млн рублей

По данным базы Федеральной службы судебных приставов, в отношении Хабиба Нурмагомедова начата процедура принудительного взыскания 79,4 млн рублей из-за его долгов по налогам.

«Должник: Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. 20.09.1988. Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рублей», — говорится в базе.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. Также ФНС закрыла несколько его фирм. Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Его счет заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда. Отмечается, что боец имеет задолженность перед управлением ФНС по Республике Дагестан.