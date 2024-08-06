Трамп назвал россиянина своим любимым бойцом ММА

«Думаю, мой любимый боец Хабиб. Как же он хорош. У него рекорд — 29 побед и ни одного поражения. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда. Он был замечательным бойцом. Мы встречались с Хабибом недавно на турнире UFC, который я посетил вместе с Дана Уайтом. Мы говорили с ним не о боях, а обсуждали другие вопросы, которые его беспокоят, и я могу сказать, что он очень умный и проницательный парень», — сказал Трамп в подкасте Адина Росса.