Трамп назвал россиянина своим любимым бойцом ММА
Бывший президент США Дональд Трамп назвал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом.
Бывший президент США Дональд Трамп назвал бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом.
«Думаю, мой любимый боец Хабиб. Как же он хорош. У него рекорд — 29 побед и ни одного поражения. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда. Он был замечательным бойцом. Мы встречались с Хабибом недавно на турнире UFC, который я посетил вместе с Дана Уайтом. Мы говорили с ним не о боях, а обсуждали другие вопросы, которые его беспокоят, и я могу сказать, что он очень умный и проницательный парень», — сказал Трамп в подкасте Адина Росса.
Нурмагомедов и Трамп встретились на турнире UFC 302, который прошел 1 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Сообщалось, что 45-й президент США пообещал Хабибу остановить военный конфликт в Палестине. Позднее менеджер россиянина Ризван Магомедов подтвердил, что они успели обсудить войну в Газе.
Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.