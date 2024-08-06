12:43 (мск), источник: Спорт Mail

Умар Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге UFC

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов поднялся на второе место в рейтинге лучших бойцов UFC в легчайшем весе.

Источник: AP 2023

3 августа в главном бою на турнире UFC в Абу-Даби Нурмагомедов единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена. После этой победы 28-летний россиянин совершил внушительный взлет в рейтинге, поднявшись сразу на восемь позиций. Теперь Нурмагомедов является одним из претендентов на чемпионский пояс в UFC.

Титул чемпиона в легчайшем весе принадлежит американцу Шону О'Мэлли, а лидером рейтинга является грузинский боец Мераб Двалишвили. О'Мэлли и Двалишвили сойдутся друг с другом на UFC 306, который пройдет 14 сентября в Лас-Вегасе.

Умар — троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он выступает в UFC с 2021 года. На его счету шесть побед в шести поединках. За всю свою карьеру Нурмагомедов одержал 18 побед, не потерпев ни одного поражения.

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