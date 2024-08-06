Приставы арестовали дом и машины Нурмагомедова на 79 млн рублей

По информации источника, текущий долг Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 302 млн рублей. Из-за долгов приставы арестовали семейный дом Нурмагомедова в Дагестане, а также его автопарк из шести автомобилей премиум-класса: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и становился чемпионом организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.