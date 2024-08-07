Махачев, Малыхин и Волков номинированы на премию World MMA Awards

Как сообщается на сайте премии, российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев, Анатолий Малыхин и Александр Волков вошли в число претендентов на премию World MMA Awards.

Махачев вошел в топ-5 претендентов в номинации «Боец года». Туда же вошли Алекс Перейра, Алешандре Пантожа, Дрикус дю Плесси и Ренан Феррейра.

Также Ислам назван в числе номинантов на «Лучший удушающий прием года». В этой ккатегории он будет соперничать с Александром Волковым.

Чемпион ONE Championship в трех весовых категориях Малыхин может стать победителем в номинации «Прорыв года».