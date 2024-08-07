Махачев, Малыхин и Волков номинированы на премию World MMA Awards
Голосование на сайте премии завершится 30 сентября.
Голосование на сайте премии завершится 30 сентября.
Как сообщается на сайте премии, российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев, Анатолий Малыхин и Александр Волков вошли в число претендентов на премию World MMA Awards.
Махачев вошел в топ-5 претендентов в номинации «Боец года». Туда же вошли Алекс Перейра, Алешандре Пантожа, Дрикус дю Плесси и Ренан Феррейра.
Также Ислам назван в числе номинантов на «Лучший удушающий прием года». В этой ккатегории он будет соперничать с Александром Волковым.
Чемпион ONE Championship в трех весовых категориях Малыхин может стать победителем в номинации «Прорыв года».
Номинанты определены по результатам выступлений с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года.