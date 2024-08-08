Приставы не подтвердили арест имущества Хабиба Нурмагомедова
Представитель Федеральной службы судебных приставов не подтвердил информацию о том, что у Хабиба Нурмагомедова арестовали дом и автомобили.
Представитель Федеральной службы судебных приставов не подтвердил информацию о том, что у Хабиба Нурмагомедова арестовали дом и автомобили.
«В ситуации с Хабибом Нурмагомедовым пока нет никаких изменений, — приводит слова представителя пресс‑службы ФССП “Матч ТВ”.
Ранее в СМИ писали, что текущий долг Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 302 млн рублей. Из-за долгов приставы арестовали семейный дом Нурмагомедова в Дагестане, а также его автопарк из шести автомобилей премиум-класса: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Toyota Land Cruiser и Toyota Tacoma.
Также ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета ММА-лиги Eagle FC, благотворительного фонда Нурмагомедова и других фирм, принадлежащих бывшему чемпиону UFC.
Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и стал чемпионом американского промоушена в легком весе. В 2021 году спортсмен официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC. За свою карьеру Нурмагомедов заработал более 21 млн долларов.