Чимаев сменил тренера и менеджера после скандала с биткоином

«Да, насколько я знаю, это так. Он мне говорил, что у него были вопросы к тренеру и менеджеру, который его подставил с биткоинами. Хамзат сказал, что он хочет видеть в своей команде людей, которым может доверять.



Он говорил: “Я полностью доверял тренеру в тренировочном процессе и менеджеру в его делах. Получается, меня обманули. Я не могу больше доверять. Для меня важно доверять”. Там есть еще моменты, которые происходят за кулисами. Думаю, Хамзат сам о них расскажет», — приводит слова вице-президента АСА Асланбека Бадаева Metaratings.ru.