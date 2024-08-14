Чимаев сменил тренера и менеджера после скандала с биткоином

Ранее Чимаев попал в скандал с криптовалютой SMASH. Боец записал видеоролик, в котором призывал людей покупать электронные монеты SMASH, но акции этого коина быстро обвалились и инвесторы потеряли вложенные деньги.
«Да, насколько я знаю, это так. Он мне говорил, что у него были вопросы к тренеру и менеджеру, который его подставил с биткоинами. Хамзат сказал, что он хочет видеть в своей команде людей, которым может доверять.
Он говорил: “Я полностью доверял тренеру в тренировочном процессе и менеджеру в его делах. Получается, меня обманули. Я не могу больше доверять. Для меня важно доверять”. Там есть еще моменты, которые происходят за кулисами. Думаю, Хамзат сам о них расскажет», — приводит слова вице-президента АСА Асланбека Бадаева Metaratings.ru.
Хамзат Чимаев выступает под флагом ОАЭ. Боец родился в Чечне, но в 19-летнем возрасте переехал в Швецию и стал выступать за эту страну. В сентябре 2023 года Чимаев принял решение сменить гражданство и переехал в Объединенные Арабские Эмираты.
30-летний Чимаев провел 13 боев в ММА и одержал 13 побед. Последний раз он выходил в октагон в октябре 2023 года в Абу-Даби и победил Камару Усмана решением большинства судей.