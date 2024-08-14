Дэйна Уайт: Конор Макгрегор не будет драться в 2024 году

«Мы не встречались, но мы говорили. Макгрегор хочет драться, но не в этом году. В этом году он не будет драться», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Ирландец отреагировал на заявление Уайта в соцсетях, попросив его организовать поединок в декабре.
«Ах, Дана, декабрь! Давай завершим этот календарный год ярким событием! В следующем месяце я собираюсь подняться на возвышенность, чтобы хорошо подготовиться. Декабрь! Сообщите Дане и UFC, что мы хотим провести мероприятие в декабре! Мы это заслужили!» — написал Макгрегор.
Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье, получив перелом ноги. Восстановление от травмы заняло около двух лет.
Всего на счету 36-летнего ирландца 28 боев в ММА, в которых он одержал 22 победы (19 — нокаутом) при шести поражениях. Макгрегор проиграл три из четырех последних боев в UFC.
В июне этого года стало известно, что бой между Макгрегором и американцем Майклом Чендлером был отменен. Турнир должен был возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе. Позднее выяснилось, что причиной отмены поединка стала травма мизинца на левой ноге у Макгрегора.