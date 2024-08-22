В отношении Хабиба Нурмагомедова закрыли дело о неуплате налогов

Напомним, на прошлой неделе в СМИ сообщили, что Хабиб Нурмагомедов выплатил всю задолженность, которая составляла 302 млн рублей. Ранее в отношении Нурмагомедова было начато исполнительное производство. Налоговая служба заблокировала все его счета, включая счета ММА-лиги Eagle FC и его личного благотворительного фонда, а также арестовала имущество спортсмена на общую сумму 79 млн рублей.