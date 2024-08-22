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В отношении Хабиба Нурмагомедова закрыли дело о неуплате налогов

Исполнительное производство в отношении экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедов закрыто после погашения долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Источник: РИА "Новости"

При вводе данных Нурмагомедова в поисковой базе ведомства исполнительное производство больше не значится.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ сообщили, что Хабиб Нурмагомедов выплатил всю задолженность, которая составляла 302 млн рублей. Ранее в отношении Нурмагомедова было начато исполнительное производство. Налоговая служба заблокировала все его счета, включая счета ММА-лиги Eagle FC и его личного благотворительного фонда, а также арестовала имущество спортсмена на общую сумму 79 млн рублей.

35-летний Нурмагомедов провел в ММА 29 боев и одержал 29 побед. Боец выступал в UFC с 2012 по 2020 год и завоевал чемпионский пояс организации в легком весе. В 2021 году Хабиб официально завершил карьеру и спустя год был введен в Зал славы UFC.

За время выступлений Нурмагомедов заработал около 21,7 млн долларов.