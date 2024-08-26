Царукян рассказал, когда может состояться бой с Махачевым

— Может быть. Если Ислам не сможет выйти, могут и Дэна Хукера поставить за временный титул. Не знаю. Если честно, я сфокусирован только на Исламе. А если будет понимание, что Ислам не будет драться, тогда я уже переключусь на другого. Я не смотрю на тех, кто ниже меня [в рейтинге]. Я смотрю на тех, кто выше меня.