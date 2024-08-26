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Царукян рассказал, когда может состояться бой с Махачевым

Боец UFC Арман Царукян рассказал, что титульный бой с Исламом Махачевым может состояться в декабре.

Источник: Reuters

Ранее в СМИ писали, что Махачев может встретится с Царукяном осенью на номерном турнире UFC в США. В конце июля стало известно, что Махачев повредил руку в последнем бою против Дастина Порье и чемпиону UFC в легком весе может потребоваться операция.

— По твоим ощущениям, когда ваш второй бой с Исламом состоится?

— Он должен был состояться в октябре, но сейчас его перенесли. Разговоры идут о декабре.

— А если случится так, что Ислам к этому времени не успеет восстановиться, будет ли бой за временный пояс?

— Смотря когда он вернется. Если ему будет нужна операция и он будет понимать, что вернется только весной, тогда, думаю, введут временный пояс.

— Дэг Хукер победил Матеуша Гамрота. Как тебе бой с Хукером?

— Может быть. Если Ислам не сможет выйти, могут и Дэна Хукера поставить за временный титул. Не знаю. Если честно, я сфокусирован только на Исламе. А если будет понимание, что Ислам не будет драться, тогда я уже переключусь на другого. Я не смотрю на тех, кто ниже меня [в рейтинге]. Я смотрю на тех, кто выше меня.

— И обязательное условие — временный пояс? Если это не бой против Ислама.

— Да. Иначе нет смысла драться с кем-то. И не с кем драться. С кем драться?

— Не знаю, смотрел ли ты интервью Дэна Хукера, но по нему сложилось впечатление, что он ненавидит тебя.

— Они только и умеют говорить на камеру, а когда видят в живую — начинают прятаться, чтобы не видели.

— Кстати, у тебя же была цель подраться в Нью-Йорке.

— Может быть, и в Нью-Йорк нас поставят. Нас могут поставить и в Нью-Йорке, и в Вегасе. Это два места, где может пройти наш бой с Исламом. Сейчас зависит больше от него — когда он скажет, что сможет подраться, — приводит слова Царукяна «Спорт-Экспресс».