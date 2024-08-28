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Монсон отказался менять имя после принятия ислама

53-летний Джефф Монсон принял ислам 19 июня в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Курултая Республики Башкортостан заявил, что не будет менять имя после принятия ислама.

«Я решил, что не буду менять имя. Мне дали его мои родители, они верили в меня и в мое имя. Я соблюдаю все каноны ислама, но мое имя останется прежним, без изменений», — цитирует Монсона ТАСС.

В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.

За свою 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.

В мае 2024 года Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры.