Монсон отказался менять имя после принятия ислама

Депутат Курултая Республики Башкортостан заявил, что не будет менять имя после принятия ислама.
«Я решил, что не буду менять имя. Мне дали его мои родители, они верили в меня и в мое имя. Я соблюдаю все каноны ислама, но мое имя останется прежним, без изменений», — цитирует Монсона ТАСС.
В 2013 году Монсон переехал в Россию и через пять лет получил российский паспорт. В прошлом году боец отказался от американского гражданства. В сентябре 2023 года Монсон был избран в парламент Республики Башкортостан.
За свою 27-летнюю карьеру в ММА Монсон провел 88 боев, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Также на его счету семь поединков в UFC, в которых он одержал четыре победы и потерпел три поражения.
В мае 2024 года Джефф Монсон объявил о завершении спортивной карьеры.