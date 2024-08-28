Глава UFC назвал дату чемпионского боя между Джонсом и Миочичем

«Пока нельзя точно анонсировать, так как у нас есть бои, которые должны пройти в октябре. Мы до сих пор работаем над кардом (на UFC 309) и объявим его, когда он будет готов. Но мы смотрим на эту дату, да», — приводит слова Уайта пресс-служба американского промоушена.