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Глава UFC назвал дату чемпионского боя между Джонсом и Миочичем

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем пройдет 16 ноября.

Источник: AP 2023

«Пока нельзя точно анонсировать, так как у нас есть бои, которые должны пройти в октябре. Мы до сих пор работаем над кардом (на UFC 309) и объявим его, когда он будет готов. Но мы смотрим на эту дату, да», — приводит слова Уайта пресс-служба американского промоушена.

Турнир UFC 309 состоится 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

37-летний Джонс провел 29 боев в ММА, одержав 27 побед при одном поражении и одном несостоявшемся поединке. Последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года в победном для себя бою против Сирила Гана.

42-летний Миочич провел за карьеру 24 боя в ММА, одержав 20 побед. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе последний раз вышел в октагон в марте 2021 года, уступив камерунцу Фрэнсису Нганну.

Ранее ESPN представил топ-10 лучших бойцов ММА 21-го века, который возглавил Джонс.

1. Джон Джонс (27−1−0−1).

2. Жорж Сен-Пьер (26−2).

3. Андерсон Силва (34−11−0−1).

4. Деметриус Джонсон (33−4−1).

5. Хабиб Нурмагомедов (29−0).

6. Федор Емельяненко (40−7−0−1).

7. Рэнди Кутюр (19−11).

8. Чак Лидделл (21−9).

9. Би Джей Пенн (16−14−2).

10. Камару Усман (20−4).