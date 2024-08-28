Глава UFC назвал дату чемпионского боя между Джонсом и Миочичем

«Пока нельзя точно анонсировать, так как у нас есть бои, которые должны пройти в октябре. Мы до сих пор работаем над кардом (на UFC 309) и объявим его, когда он будет готов. Но мы смотрим на эту дату, да», — приводит слова Уайта пресс-служба американского промоушена.
Турнир UFC 309 состоится 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
37-летний Джонс провел 29 боев в ММА, одержав 27 побед при одном поражении и одном несостоявшемся поединке. Последний раз Джонс выходил в октагон в марте 2023 года в победном для себя бою против Сирила Гана.
42-летний Миочич провел за карьеру 24 боя в ММА, одержав 20 побед. Экс-чемпион UFC в тяжелом весе последний раз вышел в октагон в марте 2021 года, уступив камерунцу Фрэнсису Нганну.
Ранее ESPN представил топ-10 лучших бойцов ММА 21-го века, который возглавил Джонс.
1. Джон Джонс (27−1−0−1).
2. Жорж Сен-Пьер (26−2).
3. Андерсон Силва (34−11−0−1).
4. Деметриус Джонсон (33−4−1).
5. Хабиб Нурмагомедов (29−0).
6. Федор Емельяненко (40−7−0−1).
7. Рэнди Кутюр (19−11).
8. Чак Лидделл (21−9).
9. Би Джей Пенн (16−14−2).
10. Камару Усман (20−4).